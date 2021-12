Covid, ristoratore no-vax muore a 60 anni: aveva provato a rifiutare il casco ventilatore

No vax convinto è morto a causa del Covid all'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala. Maurizio Bellitteri, 60 anni, noto ristoratore di Marsala era ricoverato da giorni in terapia intensiva in gravissime condizioni per Covid-19. Aveva rifiutato di vaccinarsi ma continuava a svolgere la sua professione a contatto con il pubblico.

Titolare, da diversi anni, di un ristorante con annesso stabilimento balneare (zona lido Signorino, nel versante sud di Marsala), era il più grande di cinque fratelli. L'uomo lascia la moglie e una figlia. Uno dei suoi fratelli, Massimo Bellitteri, anche lui operante nel settore della ristorazione, è stato raggiunto dalla notizia mentre preparava il pranzo di Natale per i poveri alla mensa sociale di Marsala. "Fino all'ultimo - ha dichiarato - ho pregato per lui, ma non è servito".

Le condizioni di Maurizio Bellitteri, che aveva contratto il virus circa un mese fa, sono apparse subito gravi in ospedale, dove i medici hanno dovuto anche convincerlo per sottoporlo al casco ventilatore, prima di decidere il ricovero in terapia intensiva. Ad aggravare la sua condizione anche il fatto che soffrisse di obesità e di ipertensione.

