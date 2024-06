Maturità 2024: dall'uso dei telefoni e di internet ai commissari esterni. Si parte il 19 giugno

Mancano poco più di due settimane agli esami di Maturità. Si parte mercoledì 19 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta. Le ultime notizie aggiornate riguardano i nomi dei commissari esterni, le regole per l'uso del telefono e la navigazione in internet. Ricapitoliamo le notizie principipali sull'esame di Stato.

Uso del telefono e di altri dispositivi: cosa è vietato

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha diramato una nota in cui esplicita il divieto dell’uso di cellulari e pc durante le prove scritte della Maturità.

È assolutamente vietato utilizzare:

telefoni cellulari, smartphone e smartwatch di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie e immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le calcolatrici scientifiche e/o grafiche ammesse;

apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo.

In caso di violazioni, è prevista l’esclusione dei maturandi trasgressori da tutte le prove di esame.

Inoltre si aggiunge che i dirigenti scolastici, oltre a ricordare questi divieti ai presidenti delle commissioni d’esame e ai membri delle stesse, dovranno vigilare «sulle apparecchiature elettronico-telematiche in dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso improprio».

Internet si può usare?

Nelle scuole il collegamento alla rete internet sarà disattivato durante gli esami. Nella nota ministeriale si legge che la navigazione della rete sarà consentita «fino al completamento della stampa delle tracce ed esclusivamente da parte dei computer utilizzati:

1) dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci;

2) dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ove autorizzato dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci;

3) dal Referente o dai Referenti di sede».

Nel corso dello svolgimento delle prove scritte dovrà, di norma, essere disattivato il collegamento alla rete internet di tutti gli altri computer presenti all’interno delle sedi scolastiche interessate dalle prove scritte. «Inoltre - si legge ancora - al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove scritte, la Struttura informatica del Ministero vigilerà, in collaborazione con la Polizia delle comunicazioni, per prevenire l’utilizzo irregolare della rete internet da parte di qualunque soggetto e delle connessioni di telefonia fissa e mobile».

Disabili, detenuti e ricoverati in ospedale

In poche parole: non si può navigare in internet durante lo svolgimento della prova.

Per quanto riguarda i candidati con disabilità visive e i candidati che svolgono l’esame presso sezioni carcerarie od ospedaliere, il ministero specifica che eventuali esigenze speciali, anche le richieste di “plico cartaceo”, per candidati con disabilità visive, dovranno essere rappresentate attraverso le specifiche funzioni presenti sul SIDI. Le prove in formato Braille e le altre che non sarà comunque possibile inviare con la modalità del “plico telematico” dovranno essere ritirate nei locali dell’Amministrazione centrale con modalità che saranno successivamente rese note.

Commissari esterni

Occhio al motore di ricerca del Ministero perché oggi, 3 giugno, potrebbe pubblicare i nomi dei commissari esterni che sono fondamentali per svolgere gli esami. Sono docenti provenienti da altre scuole e valutano in modo imparziale le prove scritte e orali degli studenti affiancando i docenti interni. Le commissioni di esame sono composte da un presidente esterno all’istituzione scolastica, tre commissari interni e tre esterni.

Maturità, le prove

Le prove sono tre. La prima consiste in una prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento. La seconda è una prova scritta, anch’essa nazionale, su una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento la prova verte su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non su discipline. Il decreto 10 del 26 gennaio 2024 individua le discipline oggetto della seconda prova scritta e le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’esame. È prevista anche una ulteriore prova scritta in alcuni indirizzi di studio. La terza prova è un colloquio in chiave pluri e interdisciplinare per valutare la capacità dello studente di cogliere i nessi tra le diverse discipline e accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale del candidato. Lo studente deve parlare del proprio elaborato multimediale, delle esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).