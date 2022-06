Maturità, gli esami del 2023 inizieranno il 21 giugno. Il ministro Bianchi ha firmato l'ordinanza. Ecco tutte le altre date

L'esame di maturità non si è ancora concluso che il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato l'Ordinanza relativa al calendario delle festività e degli Esami per l'anno scolastico 2022/2023. L'esame di Stato conclusivo della Scuola secondaria di II grado, compresi i percorsi di secondo livello per gli adulti, inizierà con la prima prova scritta alle ore 8.30 del 21 giugno 2023.

Le date degli esami di Stato

L'esame di Stato conclusivo della Scuola secondaria di I grado si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2023, secondo i calendari definiti dalle commissioni d'esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. L'esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti si effettua, in via ordinaria, entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

