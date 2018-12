Mattia Sau morto a 32 anni mentre cerca di fuggire dai carabinieri

di Simone Pierini

del gommista di Iglesias, morto giovedì mattina in viale Sant'Avendrace amentre cercava di sfuggire ai carabinieri. Questo l'esito dell'effettuata oggi su richiesta del pm di turno, Emanuele Secci. Non c'è alcun elemento, quindi, che possa legare il decesso all'intervento delle forze dell'ordine. Serviranno gli esami istologici per capire le cause della morte improvvisa del 32enne.L'uomo era stato segnalato mentre camminava in strada in stato confusionale: alla vista dei carabinieri era subito fuggito per poi essere rintracciato in viale Sant'Avendrace in pessime condizioni di salute. Soccorso dal 118, i medici avevano tentato di rianimarlo per più di mezz'ora, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.Alla vista dei carabinieri, il giovane era scappato: bloccato dopo un breve inseguimento, e constatate le sue precarie condizioni psico-fisiche, era stato soccorso dal 118. E proprio mentre i medici lo stavano visitando il suo cuore ha smesso di battere. Per oltre 30 minuti i sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma è stato inutile. Tutta la scena è stata ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza installate in zona: è grazie a queste immagini che è stato possibile rintracciare l'amico del 32enne che lo aveva lasciato in viale Sant'Avendrace dopo aver trascorso la serata in un locale notturno. Diversi anche i testimoni oculari, condomini che si erano affacciati alle finestre delle abitazioni che si affacciano sul viale.