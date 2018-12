Malore in pizzeria e poi la tragedia, Mattia muore in ospedale a soli 19 anni

E’ stato portato all’ospedale di Rovigo, dove gli accertamenti hanno purtroppo evidenziato una patologia in stato avanzato, tanto da costringere al trasferimento a Padova. Aveva iniziato un ciclo di terapie, inizialmente sembrava essersi riaccesa una speranza, ma purtroppo tutto è risultato vano. Tanto che proprio domenica era stato trasferito al centro di cure palliative di Lendinara, a conferma di una fase ormai terminale ed irreversibile. Ed è proprio nella “Casa del Vento Rosa” che la scorsa notte si è spento, giovanissimo, Mattia De Paoli. Una morte che colpisce e lascia sgomenti.

ROVIGO - Mattia De Paoli aveva appena 19 anni. Un male incurabile lo ha ghermito nel fiore della sua gioventù, non lasciandogli scampo e fiaccando in poco tempo la sua tenace voglia di restare aggrappato alla vita.Si era diplomato all’Agrario proprio quest’estate, poco prima di fare la terribile scoperta della malattia che lo aveva colpito. Una sera, dopo una pizza in allegria con gli amici, si è infatti sentito male.