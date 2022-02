Matteo Salvini positivo al Covid, non sarà al giuramento di Mattarella

Matteo Salvini è positivo al Covid e non ci sarà al giuramento di Sergio Mattarella al Quirinale. Il leader della Lega è risultato positivo nello screening per l'accesso al giuramento del Capo dello Stato, cui non potrà essere presente. apprende l'ANSA da fonti parlamentari di maggioranza.

Stamattina videoconferenza con gli europarlamentari leghisti

Salvini questa mattina aveva incontrato gli europarlamentari della Lega in videoconferenza nel corso della riunione di delegazione. In collegamento da Roma, il leader del partito «ha fatto il punto sull'attività politica in Italia e in Europa e sulle future sfide che affronterà la Lega, dalle elezioni amministrative al referendum sulla giustizia».

«Priorità per la battaglia contro il caro energia, argomento che vede la Lega impegnata in prima linea in Italia e nelle istituzioni europee e, sul fronte della lotta alla pandemia, per un ritorno alla normalità con misure di buonsenso». D'accordo con il capo delegazione Marco Campomenosi e con il presidente del gruppo Id Marco Zanni, Salvini ha annunciato l'intenzione di incontrare a breve la delegazione Lega all'Europarlamento.

