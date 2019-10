Sfida Gruber-Salvini in tv: «Al mare in mutande con la pancetta, poco stile»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non potevo andare avanti a governare con degli incapaci che dicevano solo e soltanto no dopo elezioni europee. Dopo il voto sono impazziti e hanno cominciato a bloccare tutto».attacca M5S edavanti alle telecamere di “Otto e Mezzo” (La7), con una serie di scambi vivaci con la conduttrice,«Anche Di Maio è incapace?», chiede la Gruber «Ha lasciato 170 crisi aziendali aperte al ministero del Lavoro e si è trasferito agli Esteri», risponde Salvini. Poi tocca a Danilo Toninelli, ex ministro dei Trasporti. «Per un anno mi hanno detto anche che era intoccabile, perché era un saggio - dice Salvini -. Poi una volta fatto il nuovo governo è stato il primo a essere trombato».Salvini non risparmia nemmeno, sindaca di Roma. «Se andasse a casa domani mattina, farebbe un servizio a se stessa e ai romani», dice l'ex ministro dell'Interno. Ma è quando scorrono i titoli di coda che avviene lo scambio più vivace tra i due. La Gruber gli chiede ironicamente: «È contento che non deve girare più da ministro dell’Interno in mutande per le spiagge italiane come questa estate?».Salvini risponde stizzito e un po' sorpreso. «Perché in mutande? Ero in costume. Ma lei in spiaggia va con lo smoking o in costume?». La conduttrice lo accusa di aver fatto comizi in spiaggia. «È una questione di stile – rincalza la conduttrice – Sa, la forma è sostanza». «Quando tornerò a fare il ministro dell’Interno, la deluderò – ribatte Salvini – Tornerò in spiaggia a Milano Marittima, dove vado da anni in vacanza con mio figlio, in costume da bagno». «Magari senza la pancia», rilancia la Gruber. E Salvini non molla: «Omo de panza - chiude - omo de sostanza».