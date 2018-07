Trovato morto Matteo Barbieri, il ragazzo scomparso a Roma

Il corpo di un ragazzo è stato trovato nel pomeriggio in un avvallamento su via Braccianense. Sul posto i poliziotti del commissariato Flaminio che lo hanno identificato. Secondo quanto si è appreso, sembra si tratti di Matteo Barbieri, il ragazzo scomparso a Roma nei giorni scorsi. Accanto al cadavere è stata trovata una moto. Al momento si ipotizzerebbe un incidente stradale.LEGGI ANCHE: Ansia per Matteo, 20enne scomparso alla Balduina LEGGI ANCHE: L'ultimo sms alla fidanzata: «Amore sto tornando a casa». Poi è scomparso