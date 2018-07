Matteo, l'ultimo sms alla fidanzata: «Amore, sto tornando». Poi scompare

Roma, Matteo Barbieri scomparso alla Balduina: è uscito in moto dal lavoro e non si è più visto

Come ogni sera, aveva mandato unallaavvisandola di aver appena staccato e di essere pronto a chiamarla una volta tornato a casa. Da quel momento, però, non si è saputo più nulla di, un ragazzo romano non ancora diciannovenne, né della moto con cui era solito spostarsi da un ristorante di, dove lavorava, alla casa che divideva da poco più di un mese con un amico adMatteo, proveniente da una famiglia di Roma Nord, nella tarda serata di mercoledì scorso aveva appena staccato dal ristorante I Capperi alla, dove lavora come cameriere, e come sempre aveva detto alla fidanzata, Diana, che l'avrebbe contattata una volta giunto ad. Da quel momento, però, del ragazzo e della sua, una Honda CB 500 Abs targata EL28415, è sparita ogni traccia. «Matteo raggiungeva Anguillara prendendo ladallae quando arrivava eravamo soliti scriverci nuovamente o chiamarci. Ma l'altra notte nulla, non ha mai risposto al telefono. Io non ho chiuso occhio. La mattina dopo, con il coinquilino, abbiamo avvisato i genitori. Viviamo nell'angoscia» - spiega disperata la ragazza - «Abbiamo percorso e ripercorso tutta la strada che Matteo faceva abitualmente, abbiamo girato tutti gli ospedali, ma senza esito».Diana, insieme ai genitori di Matteo, da giovedì scorso non riesce a darsi pace e lo ha cercato ovunque. Le indagini, in questo momento, sono affidate ai carabinieri della compagnia Trionfale. L'unico indizio concreto è ildel telefono del ragazzo, agganciato fino alle 17.30 di giovedì ad una cella di, una traversa della Braccianense non lontano da Anguillara. C'è poi unadi una ragazza che avrebbe visto un ragazzo a bordo di una moto, con un casco uguale a quello di Matteo, poco prima delle 20 a. Intanto, il pc di Matteo è in fase di analisi da parte degli inquirenti, che hanno anche ascoltato amici e colleghi e richiesto i tabulati telefonici. C'è anche una registrazione di una telecamera che, all'altezza della località, ha ripreso un motociclista in sella ad un mezzo molto simile a quello di Matteo, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali in merito.Diana e i genitori di Matteo, intanto, ieri si sono recati in via Tallone per distribuire volantini e chiedere informazioni, casa per casa, a tutti i residenti del posto. Finora, però, di Matteo non c'è traccia.