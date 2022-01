Quirinale, Mattarella rieletto Presidente della Repubblica con 759 preferenze. Il secondo più votato dopo Pertini

Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica. L'ottavo scrutinio è terminato: Matarella ha ottenuto 759 voti. La lunga standing ovation dell'Aula (quasi) unita ha sancito il mandato bis al presidente.

Un nuovo, lunghissimo, applauso dell'aula del Parlamento in seduta comune ha poi salutato l'annuncio del presidente Roberto Fico che ha proclamato l'elezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica. Poco prima, al momento del raggiungimento del quorum, l'aula aveva tributato circa 5 minuti di applausi a Mattarella.

Sergio Mattarella è il secondo presidente che ha ottenuto più voti. Ha superato Cossigna (752 voti), Napolitano (738), Ciampi (707) e Scalfaro (672). Al primo posto resta sempre Sandro Pertini, eletto nel 1978 con 832 voti. Mattarella, ricordiamo, ha superato anche se stesso: la prima volta sette anni fa ottenne 665 voti.

In totale il capo dello Stato uscente ha ottenuto 759 voti. A Carlo Nordio, candidato di FdI, sono andati 90 voti, 37 a Nino Di Matteo 37, a Silvio Berlusconi 9, a Draghi 5 e 6 a Elisabetta Belloni. Dopo la proclamazione del risultato, i presidenti del Senato e della Camera Roberto Fico e Elisabetta Casellati, lasceranno Montecitorio e raggiungeranno in auto il Quirinale per comunicare a Mattarella l'esito del voto. Il Capo dello Stato parlerà pubblicamente alle 21.30.

L'intesa per la rielezione di Mattarella è stata raggiunta stamani nel vertice di maggioranza e grazie alla mediazione del premier Mario Draghi. I capigruppo delle forze politiche hanno poi incontrato il Capo dello Stato uscente al Quirinale per chiedere la disponibilità alla sua rielezione.

Il film della giornata

Da Mattarella a Mattarella dopo aver consumato decine di nomi di politici, tecnici, funzionari pubblici. Ecco il film dell'ultimo giorno della corsa al Quirinale, che alla fine vedrà la vittoria dell'arbitro.

8.00 - Nella notte, dopo il flop del tentativo su Elisabetta Belloni, il centrodestra si spacca: Fi e centristi annunciano che tratteranno da soli rispetto a Salvini-Meloni.

8.30 - La giornata si apre con l'annuncio di un nuovo vertice Salvini-Tajani-Letta-Conte. La riunione inizia e poi viene sospesa perchè Conte non c'è.

9.28 - Letta: 'Intesa o assecondare la saggezza del Parlamentò.

9.30 - Al via la settima votazione, FdI indica Carlo Nordio, gli ex M5s Nino Di Matteo, gli altri partiti annunciano astensione o scheda bianca. Ma tutti si aspettano tanti voti per Mattarella.

9.30 - Al Quirinale colloquio tra Mattarella e Draghi prima del giuramento di Filippo Patroni Griffi come nuovo giudice della Corte Costituzionale.

9.32 - Casini: 'Il mio nome solo se uniscè.

10.00 - Telefonata Draghi-Salvini.

10.42 - Salvini: 'Mattarella-bis e la squadra di governo restì, la Lega convoca i grandi elettori per le 14. 1

1.42 - Scontro FdI-Lega. Meloni: 'Salvini vuole Mattarella? Non ci credo...'.

12.05 - Casini: 'Il Parlamento chieda a Mattarella di restarè.

12.11 - 'Mattarella resti il bene e la stabilità del Paesè, avrebbe detto Draghi ai leader di partito dopo il colloquio con il capo dello Stato.

12.11 - Giuliano Amato è stato eletto presidente della Corte Costituzionale. 83 anni, torinese, professore universitario, più volte ministro, due volte presidente del Consiglio, è il giudice costituzionale con la maggiore anzianità.

12.37 - La maggioranza annuncia l'intesa per la rielezione di Mattarella.

12.40 - Renzi esulta: 'Guida solida, il Paese in sicurezzà

12.43 - Tabacci: 'Ue e G20 saranno soddisfattì

12.46 - Enrico Letta twitta la foto di un palazzo con un striscione: 'Grazie presidente Mattarellà. Il Pd: 'La rielezione di Mattarella un grande successo per il Paesè.

12.46 - Speranza. 'Il Mattarella bis una grandissima gioià.

12.48 - Berlusconi sente Mattarella e gli annuncia il sostegno di Fi alla rielezione: 'L'Unità è un dovere, ma è possibile solo con l'attuale capo dello Statò, afferma.

13.06 - Meloni: 'Sarei stupita dal sì di Mattarellà.

13.23 - I capigruppo della maggioranza fanno sapere che alle 15 saranno ricevuti da Mattarella al Quirinale.

13.26 - Annunciata la settima fumata nera alla Camera: 380 voti a Mattarella, 64 a Nordio, 40 a Di Matteo, 10 a Casini, 8 a Belloni, 6 a Manconi, 4 a Cartabia, 2 a Draghi, 2 a Emilio Scalzo. 60 schede bianche, 4 nulle, 9 voti dispersi. I presenti sono stati 976, gli astenuti 380.

13.41 - Conte: 'Nel M5s c'è serenità, per noi l'opzione Mattarella è stata sempre sul tavolò.

13.43 - L'ottavo scrutinio per eleggere il presidente della Repubblica è stato convocato per le 16.30.

13.44 - Toti: 'Ora la politica tutta si dia una regolata e cominci a costruire una nuova erà. 15.00 - I capigruppo della maggioranza al Quirinale.

15.43 - 'Avevo altri piani. Ma se serve sono a disposizionè, dice Mattarella ai capigruppo della maggioranza che gli chiedono di accettare la rielezione.

15.51 - Draghi è tornato per pranzo nella sua casa di Città della Pieve, dove starà per il resto del fine settimana.

16.22 - 'Bisogna rifondare da capo il centrodestrà, dice Meloni. All'ottavo scrutinio FdI voterà Nordio.

16.24 - Letta: 'Grazie Mattarella, la sua una scelta di generosità. Draghi e governo più forti. La politica bloccatà.

16.30 - Al via l'ottava votazione alla Camera.

17.20 - Giorgetti vede Salvini dopo le voci di dimissioni dal governo e chiede un incontro a Draghi: 'Niente rimpasto, serve una nuova fase, un nuovo codice di comportamento tra alleatì.

18.06 - Renzi: 'Conte e Salvini respinti con perditè.

18.42 - Giuramento e discorso di insediamento di Mattarella il 3 febbraio.

18.42 - Conte: 'Grati a Mattarella. centrati tutti gli obiettivi, ma sulle donne perde il Paese. Serve un patto per il Paese, M5s ha chiesto un incontro a Draghì.

20.19 - Sergio Mattarella è rieletto presidente, scatta un lunghissimo applauso nell'Aula della Camera quando raggiunge il quorum dei 505 voti.

Ultimo aggiornamento: 21:09

