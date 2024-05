Le prime nozze Lgbt+ nello Spazio sono italiane, il sì di Alessandro e Alec tra le stelle: «L'amore non ha confini, insieme supereremo tutto»

Si dichiareranno amore eterno nell'universo e il loro matrimonio sarà a dir poco stellare. Letteralmente. Nel 2025 ci sarà il primo matrimonio Lgbtqia+ nello Spazio e sarà un primato italiano. A dire il grande «sì» tra le nebulose e i pianeti saranno Alessandro Monterosso, 33enne imprenditore e startupper, e Alec Sander (nome d'arte di Alessandro Scarnera), giovane artista padovano della nuova scena musicale italiana.

«Lo Spazio è un sogno che avevo fin da bambino. Ogni stella nel cielo ci ricorda che l'amore, nel suo splendore, non conosce confini - ha raccontato Alessandro Monterosso - è con questo spirito di infinita possibilità che io e Alec ci apprestiamo a unire le nostre vite, non solo per celebrare il nostro amore, ma per elevarlo a simbolo universale di inclusione e speranza. È più di un matrimonio. È un viaggio verso l'ignoto, dove l'amore si fa pioniere, trascendendo ogni barriera terrena e spirituale, per dimostrare che insieme possiamo superare qualsiasi sfida».

Il matrimonio in un'astronave

Saranno delle nozze che faranno invidia agli alieni (e chissà se ci saranno anche loro). Grazie alla tecnologia di Space Perspective, la prima azienda al mondo di esperienze di volo spaziale a zero emissioni di carbonio, che ha completamente reinventato il volo spaziale umano offrendo l’esperienza più sicura, più accessibile e più lussuosa per viaggiare nello spazio: l'astronave Neptune. Una navicella che utilizza un innovativo SpaceBalloon™ gigante (non un razzo) che solleverà e porterà gli esploratori - in un indimenticabile viaggio di sei ore - a oltre 30.480 metri di altitudine.

All'interno della sua capsula pressurizzata, gli esploratori potranno godere di una serie straordinaria di servizi e comfort di alta fascia, dalla connessione Wi-Fi fino ad una esclusiva Space SPA, il tutto ammirando una vista panoramica eccezionale della Terra sottostante e delle stelle attraverso le finestre più grandi che abbiano mai volato nello spazio.

La coppia è tra i pochi fortunati a essersi assicurata uno dei primi 50 voli che opereranno al largo della Space Coast in Florida. Dopo il recente rilascio della sua capsula di prova, l'astronave Neptune - Excelsior, oggi Space Perspective si prepara a riprendere i voli di prova così da poter finalmente iniziare i primi voli commerciali, previsti nel 2025.

Le dichiarazioni degli scienziati

Più che una cerimonia, è un'avventura con l'obiettivo di trascendere tutte le barriere materiali e immateriali: un manifesto che celebra il potere dell'amore di elevare noi stessi e superare qualsiasi sfida.

«Tutto il nostro team si è innamorato della storia di Alessandro e Alec - gli fa eco Jane Poynter, fondatrice e co-CEO di Space Perspective - Gli interni della nostra capsula sono completamente personalizzabili, non c'è davvero fine alle possibilità quando si tratta di occasioni speciali nello spazio: la nostra cabina ospiterà questo matrimonio davvero speciale, ma in futuro potrà essere trasformata in uno studio di registrazione, una tela per artisti, un forum per i leader mondiali o per filosofi; il tutto vivendo l’esperienza più incredibile di sempre, vedendo la nostra Terra dallo spazio».