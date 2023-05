Matrimonio gay, carabiniere sposa il compagno in alta uniforme: il picchetto d'onore per Angelo e Giuseppe

Hanno pronunciato il loro “sì” tra i sorrisi e la commozione di parenti e amici che li guardavano con il cuore pieno di gioia. Poi, si sono lasciati andare all’emozione e ad un bacio che ha sugellato il loro amore. Così Giuseppe Pezzuto, parrucchiere 29enne, originario di Ceglie Messapia, e Angelo Orlando, appuntato scelto dei carabinieri, originario di San Pietro Vernotico, hanno vissuto ieri mattina, 8 maggio, il giorno del matrimonio civile che ha unito per la prima volta due uomini, due cittadini della provincia di Brindisi in una cerimonia in alta uniforme e con picchetto d’onore dell’Arma.

Nozze gay, carabiniere e parrucchiere sposi

Ad accogliere lo scambio delle promesse e delle fedi è stata la suggestiva location di masseria Caselli, in contrada Specchiolla a Carovigno, dove in seguito si sono svolti festa e banchetto.



La scelta della data

A raccontare la storia e il momento più bello vissuto dalla coppia sono stati i parenti e gli amici pronti ad essere al loro fianco e a supportarli. La coppia vive a Roma. Giuseppe è parrucchiere e lavora in un salone a Campo de’ Fiori, mentre Angelo è appuntato scelto in servizio a Palazzo Chigi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Stanno insieme e convivono da quattro anni. Il loro amore è cresciuto tanto e così la volontà di unirsi in matrimonio anche per ottenere il riconoscimento dei loro diritti come coniugi.

Giuseppe e Angelo hanno scelto di celebrare le nozze l’8 maggio non per una casualità. Infatti, nello stesso giorno di 60 anni fa si sono sposati il papà e la mamma di Angelo, che oggi non ci sono più.