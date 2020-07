Matrimoni combinati per i permessi di soggiorno a Livorno, le finte nozze a 8.000 euro. Un arresto e 56 indagati

Scandalo in Toscana. Matrimoni combinati con italiani per consentire a cittadini extracomunitari, sudamericani e nordafricani, di ottenere il permesso di soggiorno. Sono 24 le nozze, celebrate da ignari pubblici ufficiali al Comune di Livorno, una a Rosignano Marittimo, al centro di un'indagine della guardia di finanza e della procura livornese: indagate 56 persone. Tra queste un dominicano 55enne è stato arrestato mentre ad altre 4 persone notificato l'obbligo di dimora e di presentazione alla pg. Ogni matrimonio sarebbe stato pagato tra i 6.000 e gli 8.000 euro.

Per gli inquirenti l'uomo arrestato sarebbe stato al centro del sistema dei matrimoni combinati, gli altri 4 sono accusati di essere organizzatori “seriali”. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e induzione in falso in atto pubblico i reati per i quali procede la procura livornese.

Ultimo aggiornamento: 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA