Turiste minorenni violentate durante una festa in villa: arrestate 4 persone

Quattro persone sono finite in manette stamane con l'accusa di violenza sessuale su due turiste minorenni durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci (Matera). Le vittime, due giovanissime inglesi, avevano denunciato di aver subito uno stupro di gruppo la notte tra il 7 e l'8 settembre scorso. Le quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state disposte dal gip di Matera Angelo Onorati su richiesta della Procura della Repubblica della Città dei Sassi.



Ultimo aggiornamento: 08:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA