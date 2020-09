Stupro di gruppo a Matera, indagati anche due trapper. Cantavano: «Put***a, slacciami la cintura»

Iniziano domani in tribunale a Matera gli interrogatori di garanzia dei quattro arrestati a Pisticci per lo stupro di gruppo di cui sono state vittime due 15enni inglesi durante una festa in una villa di Marconia, frazione di Pisticci a circa 60 chilometri da Matera.

I quattro sono accusati di aver commesso violenza sessuale e lesioni personali aggravate e continuate nei confronti delle due minorenni inglesi. In carcere sono finiti il 23enne Michele Masiello, il 22enne Alberto Lopatriello, il 21enne Alessandro Zuccaro e il 19enne Giuseppe Gargano, tutti residenti a Pisticci. Stando alla ricostruzione degli investigatori, sulla base della ricostruzione effettuata dalla Polizia, è stato il più giovane, Gargano, a spingere con forza una delle due minorenni in una zona buia sul retro della villa, seguito da Masiello, Zuccaro, Lopatriello e dall'altra ragazza che seguiva la sua amica. Poi le due ragazze sono state vittime di distinte violenze sessuali a cui hanno partecipato ulteriori quattro giovani, tre dei quali al momento indagati in stato di libertà. Il branco, infatti, era composto da otto persone.

Le ragazze si sono difese con tutte le loro forze ma hanno dovuto soccombere alle botte e alle condotte degli arrestati e degli indagati caratterizzate «da brutalità, gravità ed efferatezza», secondo gli atti dell'indagine. Le vittime sono state drogate prima delle violenze. Dagli esami tossicologici è emersa la presenza di sostanze stupefacenti. L'accusa ritiene che la droga sia stata «somministrata a loro insaputa», le ragazze del resto negano di avere assunto stupefacenti.



Sono sette finora le persone identificate dalla Polizia e ritenute responsabili dalla Procura. Nei confronti degli altri tre, però, non sono state emesse misure cautelari. Quindi sono cittadini liberi, sebbene restino sotto indagine. Tra loro ci sono pure due trapper, in arte Red Michael e Meu Deus, conosciuti in zona per le loro canzoni. L'ultima, pubblicata pochi mesi fa, recita frasi del tipo

Put***a, slacciami la cintura

. Un'ottava persona è da identificare. Gli interrogatori di garanzia saranno importanti per una ricostruzione compiuta delle responsabilità di tutti i partecipanti allo stupro di gruppo. Bisogna trovare i riscontri alle versioni dei sette dai quali emergono tentativi di scaricare su altri le colpe delle violenze. Su questo si concentrano le indagini della squadra mobile della Questura di Matera, ancora al lavoro su questi aspetti. Sotto ulteriore esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza della villa, già vagliate e utili per ricostruire gli istanti immediatamente precedenti e successivi allo stupro di gruppo. In un'immagine si vedono otto persone tutte insieme. Inoltre vengono esaminati i telefoni cellulari. Non si esclude che qualcuno possa avere filmato quei momenti terribili. Dalla ricostruzione le violenze sono durate 15 minuti.

