MasterChef choc, il giudice Jock Zonfrillo morto a 46 anni il giorno prima della messa in onda: annullata la nuova stagione

Choc nel mondo di MasterChef: Jock Zonfrillo, giudice dell'edizione australiana del cooking show famoso in tutto il mondo, è morto domenica a Melburne a soli 46 anni. Una notizia che è arrivata inaspettata attraverso la sua pagina Instagram e che ha colto di sorpresa anche gli altri giudici di MasterChef Australia: la prima puntata della nuova stagione doveva essere presentata in anteprima la sera stessa, ed è stata annullata dalla rete.

La morte di Jock Zonfrillo

Jock Zonfrillo, chef e ristoratore di origine scozzese, era diventato volto del popolare programma di cucina nel 2019, insieme ad Andy Allen e Melissa Leong. Zonfrillo lascia la sua terza moglie, Lauren Fried, e i suoi quattro figli: Ava e Sophia, dai suoi primi due matrimoni, e Alfie e Isla, con Fried. La causa della morte non è stata rivelata, ma un portavoce della polizia locale ha detto che non è trattata come sospetta.

L'addio social

«Con il cuore completamente a pezzi e senza sapere come potremmo vivere la vita senza di lui, siamo devastati nel condividere che Jock è morto ieri», ha detto la sua famiglia in una dichiarazione social. «Così tante parole possono descriverlo, così tante storie possono essere raccontate, ma in questo momento siamo troppo sopraffatti per metterle in parole. Per coloro che hanno incrociato la sua strada, sono diventati la sua compagnia o sono stati abbastanza fortunati da essere la sua famiglia, conservate questo fiero scozzese nei vostri cuori quando berrete il vostro prossimo whisky». Hanno continuato: «Vi imploriamo per favore di farci soffrire in privato mentre troviamo un modo per navigare attraverso tutto questo dolore, e trovare spazio dall'altra parte per celebrare il nostro insostituibile marito, padre, fratello, figlio e amico».

Choc a MasterChef

I colleghi di MasterChef sembravano non essere a conoscenza della morte poiché anche dopo il decesso e per alcune ore hanno continuato a rilasciare interviste e partecipare a programmi radio e tv per pubblicizzare l'arrivo imminente della 15esima stagione del talent di cucina.

Chi era Jock Zonfrillo

Zonfrillo, che ha iniziato la sua carriera lavorando sotto lo chef stellato Michelin Marco Pierre White nel Regno Unito, ha notoriamente superato la dipendenza dall'eroina durante la sua adolescenza a Glasgow prima di diventare uno degli chef più famosi d'Australia. Una volta ha detto che doveva la sua vita al cibo, dicendo a un intervistatore: «Mi ha salvato la vita. Molti dei miei amici dei miei primi giorni ora sono morti o sono in prigione. La cosa dell'essere un drogato è che l'unico modo per uscirne è se c'è qualcosa nella tua vita più avvincente della droga. E per me avevo un'altra dipendenza: dal cibo e dalla cucina. Questo è ciò che mi ha spinto. È così che sono sopravvissuto». Dopo essersi ripulito e essersi stabilito in Gran Bretagna, Zonfrillo è emigrato in Australia ed è diventato il capo chef del ristorante 41 di Sydney nel 2000. Ha aperto il premiato ristorante Orana ad Adelaide nel 2013. Nel 2018, l'anno prima di entrare a far parte di MasterChef, è stato nominato Australia's Hottest Chef dal quotidiano The Australian. Quell'anno, Orana è stato anche nominato miglior ristorante d'Australia dalla Good Food Guide. Il ristorante Orana ha chiuso i battenti nel 2020 quando è entrato in amministrazione volontaria con debiti per un totale di 3,2 milioni di dollari.