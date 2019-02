Imprenditore trovato morto in un autosalone: Massimo si è impiccato, aveva 40 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un imprenditore ciociaro,, si è tolto la vita nel suo autosalone ad Anagni, in provincia di Frosinone, in via Giminiani: aveva 40 anni e il suo corpo è stato trovato poche ore fa. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno constatato il decesso già avvenuto.A indagare sulla morte di Caldarozzi, che si sarebbe impiccato, sono i carabinieri della compagnia di Anagni, intervenuti sul posto: il fatto sarebbe avvenuto all’ora di pranzo. Massimo ricopriva la carica di responsabile commerciale e del customer service per, uno dei più famosi della zona.