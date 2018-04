Massimiliano Fedriga, chi è il nuovo governatore del Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga, 38 anni a luglio, è il nuovo governatore del Friuli Venezia Giulia (lo spoglio è ancora in corso ma il distacco dagli avversari è ormai incolmabile). Leghista fedelissimo, è iscritto al Carroccio dagli anni Novanta, è stato già capogruppo alla Camera nella passata legislatura.



Veronese di nascita, vive fin da giovanissimo a Trieste. Segretario provinciale della Lega dal 2003, è diventato il leader a livello regionale nel 2014. Deputato dal 2008, è stato capogruppo leghista alla Camera dal 2014 fino allo scadere della scorsa legislatura. Alle politiche di marzo è stato confermato a Montecitorio.

E' un volto noto al pubblico televisivo per le sue tante apparizioni in talk show e telegiornali.

