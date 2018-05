Massaggi erotici alle mamme per curare i figli: «Si tolga gli slip...»

di Domenico Zurlo

Il bambino ha? La ‘cura’ era unalla mamma. L’incredibile storia viene da Palermo ed è stata raccontata da Le Iene, nella puntata in onda domenica sera: secondo questo “pedagogista”, questi massaggi infondono benessere alle mamme e benefici anche ai figli.A raccontare la vicenda, una donna che è andata in ospedale per avere un consulto medico, per il figlio affetto da dislessia: il pedagogista in quell’occasione le avrebbe proposto questa particolare terapia. «Ho previsto una serie di incontri col bambino, poi per la mamma ho inserito una serie di massaggi, così potrà distendersi e fare da supporto a suo figlio».Ma in cosa consiste, questa terapia? Il “pedagogista” le spalma una crema sulle gambe, per poi palpeggiarla sui glutei, fino a toglierle gli slip, toccarla con insistenza con la donna prima a pancia in giù, poi a pancia in su. Alla fine del massaggio, si vede chiaramente che è lui ad aver risentito positivamente dello stesso, per usare un eufemismo, dato che la telecamera nascosta scorge una erezione nei suoi pantaloni.Il medico viene poi intervistato dall’inviato delle Iene, e prova a giustificarsi: «Prescrizione medica? Non ce n’è - dice - il mio intervento è legato all’idea che il massaggio possa servire a rilassare la signora, che è molto stressata». «Esperienza inimmaginabile, è la prima volta che ne sento parlare», ha commentato invece il dirigente psicologo dell’Asp di Palermo, Amedeo Casiglia.