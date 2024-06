Insegnante elementare pagava le alunne per «giochi sessuali» a casa sua: decine le vittime e un tariffario per gli abusi

Adescava le sue alunne delle scuole medie ed elementari e le conduceva in casa sua con il pretesto di fare dei "giochi", di fatto abusando sessualmente di loro in cambio di soldi. A Massa Carrara un insegnante, già sospeso dalle sue funzioni per indagini sulla sua condotta, ha costruito intorno a sé una rete con alunne che invitava nella sua abitazione in cui, nelle parole di una delle vittime adescate, accadevano «cose strane».

L'inquietante storia, riportata da La Nazione e il Corriere Fiorentino, è uscita fuori grazie a una madre che ha trovato nel cellulare della figlia contenuti alquanto sospetti. Alla richiesta di spiegazioni da parte della madre, la bambina ha parlato degli «strani giochi» in casa del docente, anche in cambio di denaro, e a quel punto sono state allertate le forze dell'ordine che hanno fatto partire un'indagine.

Gli abusi

Stando alle prime ricostruzioni, il docente invitava in casa sua bambine delle medie e delle elementari, promettendo loro "giochi e divertimento", quando di fatto finiva per pagarle in cambio di alcune sue richieste a sfondo sessuale.

Nelle perquisizioni nell'abitazione dell'uomo sono state trovate foto e video che confermano quanto raccontato dalle bambine riguardo a quello che accadeva lì dentro, e che hanno permesso di individuare altre vittime, che al momento risultano essere diverse decine.

È spuntato inoltre una specie di "tariffario" in cui a ogni attività corrispondeva un determinato pagamento: dal farsi mettere lo smalto, all'indossare indumenti intimi, fino al farsi riprendere in video.

L'arresto

L'uomo è stato arrestato con le accuse di abusi sessuali su minori e detenzione di materiale pedopornografico. Per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere dalla Procura di Massa Carrara. Le indagini proseguono con il massimo riserbo.