Martinsicuro, turista fa il bagno e muore davanti alla moglie

Muore mentre fa il bagno al mare davanti agli occhi atteriti della moglie. Tragedia, questa mattina alle 10, a Martinsicuro dove un turista 58enne è stato colto da improvviso malore mentre era in acqua a fare il bagno e la moglie era poco distante a prendere il sole sugli scogli. La donna si è accorta subito che c'era qualcosa che non andava e ha gridato aiuto. Immediato l'intervento del bagnino che ha provato anche a rianimare l'uomo, ma non c'è stato nulla fa fare. Il bagnante era a testa in giù sull'acqua, forse deceduto a causa di un infarto. Il magistrato ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso del 58enne.