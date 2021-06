Incidente tra moto e scooter: due morti nel Teramano

Due morti nel tragico incidente tra una moto e uno scooter a Martinsicuro, in provincia di Teramo. Deceduti un uomo di 38 anni e un ragazzo tunisino di 27 anni. Il tragico incidente che si è verificato attorno alle 20,40 all'incrocio tra via Roma e via dello Sport, a Martinsicuro, proprio davanti alla caserma dei carabinieri. Lo schianto è stato violentissimo tanto da essere udito da molto residenti nella zona. Diverse persone si sono precipitate in strada, altre hanno assistito quasi in diretta allo scontro. Sono stati momento drammatici.

La moto di grossa cilindrata, condotta dal 38enne, mentre percorreva via Roma, si è scontrata con lo scooter su cui viaggiava il tunisino che proveniva da via dello Sport. Lo scooter è incendiato ed è andato completamente distrutto. Uno è morto sul colpo, per l'altro sono stati inutili i soccorsi del 118.

Sul posto i vigili del fuoco di Nereto hanno provveduto a completare lo spegnimento dello scooter e a mettere in sicurezza i mezzi. Strazianti le operazioni di recupero dei corpi dei due motociclisti.

Sul posto sono intervenuti anche un'ambulanza della Croce verde di Villa Rosa e i carabinieri di Martinsicuro che hanno effettuato i rilievi. Il tratto di strada interessata dall'incidente è stato chiuso al traffico per consentire di completare le operazioni di rilievo dell'incidente.

Le salme sono state trasferite all'obitorio di Sant'Omero per la ricognizione cadaverica prevista nella giornata di domani.

Indagano sulla dinamica i carabinieri.

