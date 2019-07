Scompare a 12 anni dopo una lite con la madre, appello a Chi l'ha Visto?: «Aiutatemi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Aiutatemi a trovare Martina», è ildi una donna in collegamento telefonico a Chi l'ha Visto? La persona scomparsa ha solo 12 anni ed è andata via di casa dopo un litigio in famiglia. «Non ti preoccupare, non è successo niente», continua la mamma parlando con la conduttrice Federica Sciarelli. Martina è scomparsa daLaquesta mattina intorno alle 9 ha accompagnato la nonna alla clinica vicino casa ma poi è rientrata per cambiarsi. Ha preso il suo zainetto viola ed è uscita senza fare più ritorno. È stata vista intorno alle ore 11 alla stazione di Battipaglia dove ha acquistato un biglietto per Angri. Non è sicuro che la ragazzina è poi salita sul treno.Al momento della scomparsa Martina indossava un paio di jeans, una t-shirt e scarpe da ginnastica bianche. Non ha con sé il cellulare.