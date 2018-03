Martina, morta a Maiorca. Verdone non testimonierà al processo, ecco perché

L'attore e registaè stato tolto dalla lista testi stilata dall'avvocato Tiberio Baroni, che difende, uno dei due giovani a processo con l'accusa di morte in conseguenza di altro reato, in questo caso una tentata violenza sessuale insieme all'amico. L'attore dunque non testimonierà in aula sul caso della morte di, la studentessa genovese morta a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011 precipitando dal balcone.L'avvocato Baroni aveva inizialmente indicato Verdone come possibile testimone per una presunta analogia da lui riscontrata tra un suo film e la vicenda di Martina,. «La motivazione - ha spiegato Baroni prima di entrare in aula - è semplice: siamo di fronte a un processo mediatico e la decisione di chiamare un personaggio così conosciuto era legata alla volontà di dare una risposta altrettanto mediatica a quanto fino ad oggi è stato raccontato a livello nazionale».Durante l'udienza odierna la presidente del collegio Angela Avila ha dichiarato infondate le eccezioni sollevate dai difensori di Albertoni e Vanneschi, sia il 'ne bis in idem' sia l'opposizione alle intercettazioni, che saranno invece 'in toto parte' del processo dopo l'ammissione all'utilizzo in aula.