Martina muore per il coronavirus a 21 anni: «Era una ragazza dal cuore d'oro»

Il Covid uccide anche i giovani. Martina Bonaretti è morta a 21 anni. Luzzara, nella Bassa provincia di Reggio Emilia, è in lutto. A perdere la vita - come scritto dal sindaco della città emiliana, Andrea Costa sulla sua sua pagina Facebook - una giovane del posto che, giovedì scorso era stata condotta in ospedale in ospedale a Guastalla, con sintomi riconducibili al coronavirus. Le condizioni della ragazza sono peggiorate nei giorni successivi e ieri pomeriggio è venuta meno lasciando nel lutto i familiari - padre, madre e sorella - gli amici e la cittadina reggiana.

Quasi sempre evito di parlare di chi ci lascia, soprattutto se appartiene alla famiglia della nostra comunità locale. Ma... Pubblicato da Andrea Costa su Martedì 17 novembre 2020

«Quasi sempre evito di parlare di chi ci lascia, soprattutto se appartiene alla famiglia della nostra comunità locale - ha scritto su Facebook il primo cittadino di Luzzara - ma questa volta non posso evitarlo. Perché stasera si è spenta una straordinaria ragazza, che aveva solamente 21 anni e che è stata aggredita dal Covid. Martina Bonaretti la conoscevo da quando è nata, come conosco tutta la sua splendida famiglia». Quindi, prosegue Costa, «lo so che da mesi, purtroppo,sentiamo parlare di decessi, e già altre famiglie hanno dovuto piangere i loro cari. Ma questa sera è diverso. Questa sera fa più effetto perché la malattia ha spezzato una vita che stava ancora germogliando. Usiamo meno leggerezza d'ora in avanti nel parlare della malattia, e quella leggerezza invece mettiamola nei rapporti tra le persone che spesso si deteriorano per delle stupidaggini. Usiamo di più il cuore, come sapeva fare Martina - conclude il sindaco luzzarese - come le avevano insegnato a fare nella sua generosa famiglia a cui va il mio abbraccio più forte».

Ultimo aggiornamento: 11:34

