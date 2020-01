Lite per una sedia al centro commerciale: con un pugno gli spacca la mandibola

MARTIGINACCO - Chiede una sedia a un altro avventore, ma quando questi gli risponde che sta aspettando la moglie, lo colpisce con un pugno al volto e gli rompe la mandibola. È accaduto ieri in uno dei ristoranti del centro commerciale di Martignacco. La vittima, un cittadino albanese, di 45 anni, residente da tempo a Udine, era seduto al tavolo insieme con il figlio minore quando l'aggressore, un cittadino italiano, di 35 anni, di Venzone, gli si è avvicinato chiedendo di prendere una sedia che sembrava vuota. L'uomo ha risposto che era occupata, e che stava attendendo l'arrivo della moglie. L'altro ha fatto per andarsene ma poi, all'improvviso, si è girato e lo ha colpito al volto. La vittima è stata trasportata in ospedale a Udine dove i medici gli hanno riscontrato una frattura, giudicata guaribile in 40 giorni. L'aggressore è stato denunciato da Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Udine.

LEGGI ANCHE:

Nasconde i profumi e la carne, donna di 45 anni nei guai: «Dovevo fare dei regali e preparare una cena con gli amici»

Furti e rapine: un ladro arrestato in flagrante, altri due trovati dopo le indagini



Ultimo aggiornamento: 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA