Prende a martellate l'anziana madre la donna è gravissima

È stato arrestato dai carabinieri per tentativo d'omicidio l'uomo accusato di avere colpito a martellate l'anziana madre mentre erano in casa in una frazione di Assisi. La donna, di 83 anni, è stata trasportata all'ospedale di Perugia dove è ora ricoverata in neurochirurgia in gravi condizioni. Ancora al vaglio dei carabinieri, coordinati dalla procura del capoluogo umbro, le cause di quanto successo. Che non sembrerebbero ancora chiare. L'uomo, di circa 60 anni, dopo avere aggredito la madre ha chiamato i carabinieri consegnandosi al personale dell'Arma.

