Prende a martellate moglie e figlia, patteggia e torna a vivere accanto a loro

BRESCIA - Ha tentato di uccidere moglie e figlia prendendole a martellate. E adesso lascerà il carcere e tornerà a vivere accanto alle due donne. «Volevo ucciderle, dar fuoco a casa e poi farla finita», ha raccontato Giuseppe Vitali che la scorsa estate, a Coccaglio in provincia di Brescia, aveva aggredito la moglie e la figlia. L'uomo h a patteggiato una condanna a quattro anni e sei mesi l'uomo per tentato omicidio. In giornata lascerà anche il carcere per poter tornare ad abitare nella palazzina della famiglia. Non risiederà nella stesso appartamento di moglie e figlia, che potrà però liberamente incontrare, ma in un'abitazione al piano inferiore.



