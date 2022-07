Strage sulla Marmolada: Alessandra De Camilli salva, il suo Tommaso morto. «Ti amo. Sempre e per sempre»

Strage sulla Marmolada: Alessandra De Camilli ferita ma salva, il suo Tommaso Carollo morto a soli 48 anni. «Ti amo. Sempre e per sempre» il suo messaggio affidato a Instagram con una foto. Alessandra e Tommaso l'ultima vetta insieme la volevano raggiungere domenica, sulla Regina delle Dolomiti. Ma non ci sono mai arrivati: lui è morto, travolta da una colata di ghiaccio e roccia, lei si è salvata ed ora è ricoverata all'ospedale di Trento. Ed è da lì che su Instagram scrive una dedica all'amore della sua vita. «Sto malissimo, ma sono viva», dice a chi le manda messaggi di condoglianze e solidarietà.

Una meta, la Marmolada, a loro molto cara: l'ultima volta ci erano stati insieme ad un gruppo di amici l'11 aprile. Una sciata e poi l'immancabile tappa al rifugio Capanna. Una giornata stupenda, come la definisce Alessandra, nella sua pagina Instagram che testimonia ogni escursione con Tommaso. Come l'ultima il 26 giugno alla Tofana di Rozes.

L'ultima vetta insieme

E anche questa volta Alessandra De Camilli, architetto 51enne, originaria di Como, residente a Schio, e Tommaso Carollo,manager 48enne originario di Thiene, residente a Zanè, responsabile commerciale di un'azienda di Porcia di Pordenone e padre di un figlio, erano partiti con l'entusiasmo di sempre. Domenica quando il seracco di ghiaccio tra Punta Rocca e Punta Penia si è staccato loro erano alla fine del ghiacciaio. Tommaso è stato travolto dalla colata di ghiaccio e rocce: è stato tra i primi escursionisti ad essere ritrovato morto e poi identificato. Alessandra si è salvata, ora all’ospedale Santa Chiara di Trento. Non è in pericolo di vita. Cosa sia successo forse non si saprà mai. Tommaso alpinista esperto e coscienzioso è stato colto dalla valanga e nulla ha potuto fare per mettersi in salvo. La Marmolada la conosceva bene, in media ci andava ogni tre settimane. Ma domenica l'impoderabile era in agguato e Tommaso è scivolato via. Per sempre.