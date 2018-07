Marito e moglie perdono oltre 200 kg, sono star social: «Ecco come abbiamo fatto»

It wasn’t just a diet, it was a total lifestyle change

Insieme hanno perso oltre 400 libbre (più o meno 200 chili). Il segreto? Non è una questione di dieta, ma di cambiamento radicale di stile di vita. Una storia di amore, complicità, coraggio, forza di carattere (ma anche di palestra e attività outdoor) che è diventato un fenomeno mediatico e soprattutto social con migliaia di followers. Come riporta la NbcNews, la storia degli americani Danny e Lexi Reed (residenti a Terre Haute nell'Indiana) è diventato un caso. Si sono sposati nel 2015, e le foto del matrimonio evidenziavano la corporatura di due obesi. Danny pesava 280 libbre, Lexi quasi il doppio, 485.Oggi, come raccontano loro stessi nei post seguitissimi, sfoggiano un nuovo phisique-du-role: lui, 185 libbre (poco meno di 90 chili) e lei 173 (poco meno di 80). Ormai sono un concentrato di muscoli tonici e felicità. Il segreto del loro successo nel perdere peso? Una sfida iniziata nel 2016. «», Non è stata solo una questione di dieta, ma di un cambiamento totale di stile di vita, ha spiegato Lexi. Hanno cominciato con un mese di prova, e hanno finito per portare avanti questo esperimento per due anni. Niente pasti fuori casa, nessun pasto frugale, mai saltare un pasto, niente soda e alcol, cinque sessioni (da mezz'ora) di attività rigorosamente ogni settimana. La parola d'ordine è stata, cambiare abitudini alimentari e di vita quotidiana per una questione di salute e benessere. Più proteine e verdure, meno carboidrati, più pasti preparati a casa che cene fuori. Pollo e salmone, broccoletti e patate. Tanta Zumba e palestra, ma anche sport outdoor. Obiettivo per Lexi arrivare a 160 libbre, danny a 180.