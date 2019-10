Marito e moglie da 24 anni con la sindrome di Down: la loro storia commuove il web

di Alessia Strinati

Tommy e Maryanne Pilling sono. Molto conosciuti nel Regno Unito, perché sono stati la prima coppia con questa sindrome a convolare a nozze in Inghilterra nel 1995. Da allora non si sono mai più lasciati e hanno continuato a vivere la loro vita più innamorati che mai.Maryanna ha 48 anni e Tommy 61. I due hanno dichiarato che per loro è stato amore a prima vista, dopo soli 18 mesi dal loro primo incontri, Tommy le chiese di sposarla e lei non ha esitato a dire "si". La mamma di Maryanna vive in un appartamento accanto al loro e dà una mano quando necessario. Con l'aiuto della donna hanno imparato a prendersi cura di loro stessi e della casa e a svolgere una normale vita di marito e moglie.Sebbene siano felici insieme a Tommy è stata diagnosticata cinque anni fa una forma di demenza e già fa fatica a svolgere alcune attività quotidiane come legarsi le scarpe o lavarsi i capelli. A volte capita che dimentichi anche di sua moglie, ma lei continua a stargli accanto e a supportarlo proprio come ha giurato di fare 24 anni fa.