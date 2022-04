Mario Draghi positivo, no-vax scatenati: «Forza Covid, se muore festeggiamo»

La notizia della positività del premier Mario Draghi al Covid - secondo il virologo Pregliasco potrebbe trattarsi di 'Omicron 3' - ha scatenato i commenti di no-vax e no Green pass, che negli ultimi mesi non hanno fatto mancare le loro critiche all'operato del governo, anche con toni decisamente non concilianti.

Tra i commenti al contagio del premier, che sarebbe asintomatico, chi gli augura una pronta guarigione è certamente in minoranza: molto più presenti invece coloro che gli augurano il peggio. «Lui aveva detto 'chi ha il Covid muore', ora vediamo», scrive sobriamente un utente. «Quarantena, tachiperina e vigile attesa, dopo 10 giorni tampone... Chissà dove si trova, magari a farsi una bella vacanza alla faccia degli italiani», scrive invece una donna. «Questo non muore neanche sotto il treno, figuriamoci col Covid», aggiunge un altro.

«Mi dispiace tanto», commenta sarcastico un altro utente postando una faccina sghignazzante. E ancora: «Come mi dispiace per lui, forse l'ha fatto infettare Putin», scrive Maurizio. «Che gli venga una febbre a 40», gli augura invece Luisa. «Confidiamo nel karma anche se ai politici sicuro non succede niente, solo la povera gente ci rimette le piume», commenta un'altra utente. «Una capatina in terapia intensiva no?», chiede invece un'altra. Nunzio invece è più caustico: «Ma iatafammoccakivemmuort».

Su Twitter, dopo la positività di Draghi, le parole Covid, Draghi e Tachipirina sono finite in trend. «Mi sembra chiaro che Draghi frequenti dei non vaccinati, altrimenti non poteva assolutamente contagiarsi», scrive sarcastico uno dei profili no-vax più seguiti. «Il Drago dirà che se è asintomatico è grazie ai sieri. Infondo in questi due anni quanti politici sono morti o finiti in terapia intensiva? Nessuno anche prima dei sieri. Ci hanno sempre mentito?», un altro tweet sui toni complottisti. «Peccato, mi spiace tanto. Ma se si toglie dai c...oni faremo una festa megagalattica», aggiunge un altro utente. «Forza Covid si può dire?», rimarca Elisa. C'è però anche chi si affida all'ironia, con la foto di una mano che manomette con la penna il test Covid rapido: «Quando devi andare in Africa con Di Maio e ti fingi positivo».

