«Mario» di Ligabue è morto: il barista reso famoso da “Certe notti” aveva 80 anni

«Tanto Mario riapre prima o poi», cantava Ligabue. Ma ora non è più così, non è più tempo di cantare. Addio infatti a Mario Zanni (nella foto da Il resto del Carlino), il gestore del «Bar Mario» di San Martino in Rio, paese vicino a Correggio (Reggio Emilia) immortalato da Lucianoin due canzoni, «Bar Mario» del 1988, uno dei primi successi del cantautore emiliano, e «Certe notti» («Ci vediamo da Mario, prima o poi») del 1995. Aveva 80 anni.La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria Rossi, in via don Borghi a San Martino in Rio, da dove oggi pomeriggio alle ore 15 partirà il corteo funebre per il funerale che sarà celebrato nella chiesa parrocchiale del paese; dopo il rito religioso il feretro sarà cremato. Negli anni del grande successo della canzone di Ligabue il bar di Zanni era meta di tanti fan del rocker. Il fan club ufficiale del cantante,