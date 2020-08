Albero cade su una tenda in campeggio: morta bimba di tre anni, grave una 14enne

È di una bambina di 3 anni morta, una 14enne ricoverata in terapia intensiva e una 19enne ferita in modo lieve il tragico bilancio di una tromba d'aria che questa mattina ha scaraventato un albero su una tenda. Le tre vittime si trovavano insieme nel campeggio «Verde Mare» in località Marina di Massa, a Massa Carrara.







Sul posto sono intervenute le automediche del 118 da Massa e Querceta, un'ambulanza da Massa, carabinieri e vigili del Fuoco. È stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso ma non è potuto intervenire per il forte vento. Ultimo aggiornamento: 10:23