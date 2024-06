Due donne sbattute dalle onde contro gli scogli: una è morta, l'altra è in ospedale. Maria Cesarea aveva 62 anni

Choc sul litorale romano dove una donna è morta annegata in mare e un'altra è stata trasportata in ospedale. A soccorrerle tre agenti della polizia locale della città metropolitana, durante un pattugliamento sulle spiagge della Riserva Naturale di Torre Flavia a Ladispoli. A perdere la vita Maria Cesarea Petracca, 62enne residente a Ronciglione, trovata incastrata in mare

Morta una donna, l'altra ferita

A quanto reso noto, le due donne erano state travolte dalle onde del mare e sbattute contro gli scogli. Per una di loro, una 62enne, non c'è stato nulla da fare: è stata ritrovata senza vita incastrata negli scogli. L'altra, una 52enne che era in acqua con la vittima, è stata trasportata in ospedale dal 118 sotto choc.

Sono in corso gli accertamenti del caso da parte della magistratura che appurerà l'esatta dinamica dell'incidente. Gli agenti della polizia locale Silvia Dentini, Simona Antinucci e Diego Galimberti - si legge in una nota - sono stati richiamati dalle urla di una persona e trovandosi a pochi metri dal luogo dell'incidente hanno attivato i soccorsi.