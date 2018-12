Si apparta con la giovane prostituta: 70enne stroncato da un infarto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARGHERA - Muore d'infarto a settant'anni dopo essersi appartato con una giovane prostituta 24enne. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti in transito che hanno visto un uomo riverso a terra e una donna scappare. O così è sembrato. Sono stati gli operatori del Suem e i poliziotti a fare chiarezza circa i fatti: la ragazza, di nazionalità bulgara, non stava fuggendo bensì stava correndo in cerca di aiuto dopo che il suo cliente, durante la prestazione sessuale, si è sentito male accasciandosi al suolo.La donna si è immediatamente resa conto delle gravità della situazione e allora ha tentato di attirare l'attenzione per attivare i soccorsi al più presto. Purtroppo il pensionato, residente nel Miranese, è deceduto durante le manovre di rianimazione che i sanitari gli hanno praticato per cercare di riattivare il battito del cuore. Inutilmente.Per lui l'arresto cardiocircolatorio si è rivelato fatale.La tragedia in via Fratelli Bandiera a Marghera attorno alle nove.