Pozzuoli: 35enne inseguito e crivellato di colpi davanti a una villetta. Morto Marco Di Flora

Ultimo aggiornamento: 6 Settembre, 10:29

Omicidio in via Cuma Licola a Pozzuoli (Napoli) dove poco dopo le 20 di sabato sera un uomo è stato ucciso con diversi colpi di pistola. Marco Di Flora, 35 anni, è stato trovato riverso in una pozza di sangue da alcuni residenti che poco istanti prima avevano sentito gli spari.Foto de Il Mattino di NapoliL’uomo era in sella a una moto quando i killer hanno esploso almeno tre colpi di pistola, forse dopo un inseguimento che si è concluso davanti al cancello di una villetta privata. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e uomini della Scientifica.