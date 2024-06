Cinque milioni di euro per salvare il bene senza prezzo per definizione: la vita. Quella di Marco (nome di fantasia), un bambino di sei anni pieno di energie, ma che tra due anni potrebbe non esserci più a causa di una malattia rara. A fare la differenza tra la vita e la morte, una costosa terapia già sperimentata negli Stati Uniti che ha permesso a un altro bambino, oggi 17enne, di scampare a un destino tragico. A farsi carico della spesa, la Regione Emilia-Romagna: lo ha annunciato Raffaele Donini, assessore alle Politiche per la Salute.

APPROFONDIMENTI LA DECISIONE Vacanze sicure nelle Marche, attivate 10 Potes turistiche per le emergenze sanitarie. Ecco dove e quando

La cura

«Cinque milioni di euro che garantiranno a questo bambino di vivere, anziché di morire. È una scelta di campo». A parlare della storia di Marco è Donini, che commenta la decisione della Regione di stanziare le risorse necessarie a garantire al bambino di poter accedere a una terapia innovativa negli Stati Uniti. Il bambino è affetto da una patologia perossisomiale nella forma più grave, che i genitori hanno scoperto casualmente un anno fa, facendo accertamenti dopo aver saputo che lo zio del piccolo era affetto da una forma lieve della stessa malattia.

La malattia

«È un caso raro - spiega Donini a margine di una conferenza stampa - che sta dentro una strategia che noi vogliamo perseguire, cioè curare tutte le persone che necessitano di trattamenti farmacologici innovativi. L'Emilia-Romagna spende ogni anno in media 200 milioni in più dell'anno precedente per farmaci innovativi che servono a salvare le vite». «Marco non lo sa, ma tra due anni potrebbe non esserci più - scrive l'assessore anche in un intervento a sua firma oggi su Quotidianosanità - in maniera silenziosa, invisibile, una malattia rarissima, letale, lo accompagna fin dalla nascita, pronta a entrare in scena da un momento all'altro. E quel momento è arrivato. Già, perché Marco, che vive in Emilia-Romagna con la famiglia, ha una malattia che si manifesta proprio intorno ai 6 anni, comporta la demielinizzazione cerebrale, in altri termini un assottigliamento dello strato che ricopre le fibre nervose, il cui esito è progressivo, rapido, e mortale nel giro di due anni dal momento in cui si manifesta».

La speranza

La possibilità di sopravvivere per Marco è un farmaco prodotto e commercializzato da un'azienda farmaceutica statunitense: un'infusione da eseguire nell'ospedale privato della casa farmaceutica nel Massachusetts. «Noi non vorremmo un sistema sanitario tenuto in scacco dalle grandi industrie farmaceutiche - attacca Donini - questo è un farmaco che è stato accettato dall'Ema a livello europeo, ma l'industria lo ha ritirato dal mercato e lo somministra solo privatamente negli Stati Uniti». Da qui la decisione di sostenere economicamente la famiglia, con le risorse necessarie per la terapia, il viaggio, la degenza: «La nostra scelta era quella o di non occuparci del caso, perché non siamo dentro i livelli essenziali di assistenza, oppure in coscienza far sì che anche oltreoceano si possano reperire quei farmaci che possono dare la vita a questo bambino. È una scelta di campo - insiste l'assessore - per un sistema sanitario pubblico universalistico che non lascia indietro nessuno e non costringe cittadini (mi domando quali potrebbero?) a spendere milioni di euro per un trattamento farmaceutico salva vita». Donini conclude con un richiamo allo Stato: «L'Emilia-Romagna c'è, si batte per questo e anche per questo credo sia giusto porre allo Stato, non ai governi che passano, il tema della sostenibilità sia del Fondo per i farmaci più innovativi sia in generale del sistema sanitario». Marco intanto tra pochi giorni partirà per gli Stati Uniti.