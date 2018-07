Marchionne lotta a Zurigo, Manuela al suo fianco Ipotesi decorso più lungo

di Mario Ajello, inviato a Zurigo

Comincia a svuotarsi l'ospedale di. Arriva l'ora della cena, i parenti vanno via. Ma resta Manuela . La compagna di Sergionon lo lascia mai, e trascorrerà qui anche questa notte. Lo stato di salute dell'ad di Fca è stazionario, il peggio è sempre in agguato ma la sua condizione che sembrava precipitare da un momento all'altro pare entrata in un decorso più lungo. Anche se nulla trapela da fonti mediche.LEGGI ANCHE ----> Male il titolo Fca a Piazza Affari e Wall Street Una delle riprove però che la situazione ha cambiato il suo ritmo - il che non significa che al pessimismo acuto debba subentrare un ottimismo non abbastanza fondato - può stare nel fatto che Fca ha deciso di far rientrare alla base il funzionario addetto alla comunicazione con i giornalisti arrivati a Zurigo e alla gestione comunicativa di un evento che rimane grave ma ha assunto una dimensione temporale diversa da quella che era stata immaginata. I medici continuano a non dare notizie, il numero degli inviati, dei reporter, degli operatori tivvù inizia ad assottigliarsi in assenza di grandi novità e in presenza di una blindatura comunicativa sempre più ferrea da parte della famiglia del manager che ha reso globale la Fiat. Lui, Marchionne, nel suo letto e nella penombra della camera che lo accoglie in cima all'edificio ospedaliero, non smette di combattere la sua battaglia. Nella speranza che il lungo addio non si risolva mai nell'addio.