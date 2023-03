E' primavera ma sono in arrivo piogge e temporali. E non basta: attesi anche freddo tardivo e neve

Fine del freddo? No. Anche se è entrata la primavera bisogna stare ancora attenti. E pure coperti perchè si apre un periodo più dinamico con una prima perturbazione attesa tra venerdì e sabato su parte d’Italia, poi anche una irruzione artica tra domenica e lunedì.

PRIMA VELOCE PERTURBAZIONE TRA VENERDI E SABATO – “Anticiclone in indebolimento nei prossimi giorni, che saranno quindi più movimentati dal punto di vista meteorologico” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “una prima perturbazione porterà qualche pioggia o rovescio tra venerdì e sabato al Nord e Toscana: si tratterà di fenomeni che interesseranno soprattutto Alpi, Prealpi, pedemontane, Liguria e Friuli Venezia Giulia, anche a sfondo temporalesco, ma che certamente non risolveranno il problema del deficit idrico che attanaglia le assetate terre del Nord.”

DA DOMENICA ANCHE FREDDO TARDIVO, NETTO CALO TERMICO E NEVE A QUOTE BASSE – “Tra domenica e lunedì’ un’irruzione artica dal Nord Europa affonderà il colpo anche su Mediterraneo e Italia”- prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “avremo così un passaggio di rovesci e temporali sparsi domenica dapprima al Nord, in successivo trasferimento anche al Centro e poi al Sud tra lunedì e martedì. L’ingresso brusco dell’aria fredda farà calare le temperature anche di 8-10°C rispetto ai giorni scorsi, con locali grandinate e improvvisi quanto forti colpi di vento. Il calo termico favorirà inoltre il ritorno della neve in montagna a quote via via più basse, con fiocchi non esclusi a tratti anche in collina entro martedì.”

“Per quanto riguarda il Nord anche in questa occasione purtroppo le precipitazioni saranno troppo rapide e mal distribuite per risultare efficaci in termini di alleviamento della siccità, soprattutto al Nordovest che potrebbe risentire anche di una parziale ombra pluviometrica (piogge e rovesci invece più incisivi sul Nordest). Le speranze per una svolta davvero piovosa al Nord sono riposte nei primi giorni di aprile, ma si tratta ancora di ipotesi che andranno ulteriormente analizzate e confermate” – concludono da 3bmeteo.com