Italia divisa in due dal meteo: ecco dove sarà bello e caldo, il maltempo a Nord-Ovest.

IMMINENTE FASE DI MALTEMPO AL NORD-OVEST

ALTA PRESSIONE E CLIMA MOLTO MITE AL CENTRO-SUD, FINO A 26/28°C NEL WEEKEND

TENDENZA PRIMA PARTE DELLA NUOVA SETTIMANA

Ultimo aggiornamento: 13:19

«Italia divisa in due nel weekend: maltempo al Nord-Ovest, stabile e caldo al Centro-Sud» sono le previsionidi Andrea Vuolo di 3bmeteo.com. Che poi entra nei particolari: “Una perturbazione atlantica causerà un fine settimana di maltempo tra Liguria, Piemonte e Lombardia; alta pressione in rinforzo e clima molto mite al Centro-Sud“«Una circolazione depressionaria posizionata sull'Europa occidentale richiamerà umide e miti correnti di Libeccio e Scirocco sull'Italia nel corso del fine settimana, causando un nuovo deciso peggioramento sulle regioni nord-occidentali della Penisola», spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Vuolo. «Sono infatti attese nuove piogge piuttosto intense tra Liguria, alto Piemonte, Lombardia nord-occidentale e Valle d'Aosta, a tratti anche su alta Toscana, Emilia occidentale e Triveneto. In particolare nella giornata di domenica sono attesi nubifragi e forti temporali tra Savonese orientale e Genovesato, con accumuli di pioggia davvero significativi e localmente superiori ai 200 millimetri in 24 ore, aree tra l'altro già interessate da importanti apporti pluviometrici nell'evento di martedì 15 ottobre. Piogge a tratti forti saranno altresì probabili su basso Alessandrino, Verbano-Cusio-Ossola, Alto Novarese, Varesotto, zona Laghi, Lario, Alpi e Prealpi lombarde, Alpi Apuane e Garfagnana sull'alta Toscana (a seguire anche in Versilia nella notte su lunedì): in questa fase non si escludono locali criticità idrauliche e idrogeologiche soprattutto tra Liguria e alto Piemonte, con possibili piene delle reti fluviali secondarie. Sulle Alpi la neve cadrà solo a quote piuttosto elevate e mediamente sopra i 2.400-2.800 metri, in ulteriore rialzo domenica».«Se al Nord le piogge la faranno da padrona, al Centro-Sud l'alta pressione subtropicale tornerà a rinforzarsi, favorendo un fine settimana di stampo praticamente tardo estivo grazie all'apporto di aria calda sospinta dai venti di Libeccio e di Scirocco richiamati dall'area di bassa pressione sull'Europa occidentale», aggiunge Vuolo di 3bmeteo.com. «Le temperature sono infatti previste in ulteriore rialzo su tutte le regioni, con valori massimi pomeridiani che raggiungeranno picchi di 26/28°C e con accentuata escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio, specie sui fondovalle appenninici e sulle pianure interne delle regioni centrali, dove nottetempo potrà formarsi anche qualche banco di nebbia. Cieli sostanzialmente poco nuvolosi salvo annuvolamenti sulle aree centrali tirreniche, specie su Toscana e alto Lazio».«Anche all'inizio della nuova settimana sono attese condizioni di maltempo al Nordovest e su alta Toscana, con piogge e rovesci localmente a carattere temporalesco, più deboli e discontinue sul Triveneto e sull'Emilia occidentale; altrove tempo sempre sostanzialmente stabile e in gran parte soleggiato, con temperature che all'estremo Sud potrebbero ulteriormente aumentare per l'intensificazione dei venti di Scirocco» conclude il meteorologo Andrea Vuolo di 3bmeteo.com.