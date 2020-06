PESCARA - Ancora il terremoto ma non trema la terra. Epicentro in pieno mare Adriatico davanti alla costa abruzzese, la scossa è stata registrata pochi minuti prima dell'una questa notte (per la precisione alle 00.54) a 31 chilometri di profondità, la magnitudo è stata pari a 2.4.

LEGGI ANCHE:

Maxi operazione contro una cosca della 'Ndrangheta: arresti anche a Macerata

© RIPRODUZIONE RISERVATA