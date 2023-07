Morto Marc Augé, antropologo francese teorico del «non luogo». Aveva 87 anni

È scomparso oggi, a 87 anni, Marc Augé, grande antropologo, etnologo, scrittore e filosofo, nel Comitato scientifico del festivalfilosofia dal 2009. «Con Augé se ne va un amico e un maestro che ha dato al festivalfilosofia e al suo pubblico - spiega una nota - , come a tanti pubblici sparsi in tutto il mondo, alcuni insegnamenti dai quali non si torna indietro, come l'idea che le nostre pratiche culturali siano immerse in sistemi simbolici che è indispensabile studiare con gli strumenti dell'antropologia: una disciplina che Augé, grande specialista del terreno africano, ha praticato anche rivolgendo quel particolare tipo di sguardo alle nostre società, nella convinzione che, per essere intelligibili, i processi culturali implichino che nella loro analisi ci rendiamo 'stranieri a noi stessi».

Chi era Marc Augé

Marc Augé, già directeur d'études presso l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi, di cui è stato a lungo Presidente, dopo aver contribuito allo sviluppo delle discipline africanistiche ha elaborato un'antropologia dei mondi contemporanei attenta alla dimensione rituale del quotidiano e della modernità.