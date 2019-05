Si sente male durante la maratona, 22enne si accascia e muore

di Alessia Strinati

di Cleveland

Stavaquando si è accasciata ed è. Taylor Ceepo di Medina, nell'Ohio, aveva solosi era laureata da poco ed era una sportiva. Durante la maratona si è accasciata a seguito di un malore, subito è stata soccorsa, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.Durante la gara gli operatori sanitari hanno soccorso oltre 60 persone, molti si sono sentiti male a causa delle, ma nessuno di loro si trova in gravi condizioni. Si è trattato per lo più di cali di pressione, colpi di calore, ma per Taylor le cose sono state diverse. Non si conoscono ancora le cause del decesso, ad ucciderla sarebbe stato un infarto, ma cosa possa averlo causato potrà stabilirlo solo l'autopsia.La 22enne era una sportiva, si sottoponeva regolarmente ai controlli, partecipava spesso alle maratone e aveva sempre svolto attività agonistica prima di abbandonare per concentrarsi sugli studi di biologia. La famiglia e i suoi amici sono sconvolti dalla perdita.