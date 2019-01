Manuela stroncata a 36 anni da un brutto male: lascia il marito e due gemelline

BELLUNO - Una terribile notizia arriva dal Bellunese e la riporta il Gazzettino oggi in edicola. Manuela, una giovane donna e mamma di 36 anni, ha perso la vita stroncata da una terribile malattia. Lascia il marito e due gemelline piccole, come scrive Marco D'Inca nel suo articolo che in parte riportiamo.

Nemmeno tre anni fa, aveva dato alla luce due gemelline. Purtroppo, però, Manuela Mazzucco ha potuto percorrere solo un brevissimo tratto del suo percorso di madre. Perché una terribile malattia l’ha strappata all’affetto della sua famiglia. Aveva solo 36 anni e, in territorio longaronese, in provincia di Belluno, è come se il sole si fosse eclissato: il sorriso di Manuela, infatti, irradiava luce. E ora, a piangerne la scomparsa, è l’intera comunità. Attonita e sbigottita, di fronte al cinismo di un destino spietato. La notizia, arrivata già nella serata di domenica, ha gettato nello sconforto chiunque avesse avuto il privilegio di conoscere una donna, capace di trasmettere serenità, positività, gioia di vivere"...

© RIPRODUZIONE RISERVATA