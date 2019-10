Al volante del furgone tampona il tir: muore un giovane di 27 anni

MANTOVA - Incidente mortale in autostrada A22 oggi nel pomeriggio: un furgone ha tamponato un Tir sull'AutoBrennero, carreggiata nord, ai confini tra le province Mantova e Verona, poco prima del casello di Nogarole Rocca.



La vittima è il guidatore del furgone, un 27enne di Castel d'Azzano, rimasto ucciso sul colpo nell'impatto tra i due mezzi. Sono state rese note sole le iniziali dlela vittima, R. C., in attesa di avvertire i familiari.

