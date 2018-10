«La manovra preoccupa gli italiani, molti chiedono come portare soldi all'estero»

La, che pensano come fare per salvare i propri risparmi e spesso valutano l'idea di portarli all'estero. È l'allarme che lancia, amministratore delegato di, dopo la reazione dei mercati alla manovra del Governo: per Doris tra i clienti «la preoccupazione c'è», e spiega come «i clienti ci chiedono dei titoli di Stato e noi riteniamo che».

«Lo spread - afferma Doris - può scendere sempre ed è un costo per lo Stato», ma non ha conseguenze per Mediolanum in quanto «noi abbiamo un indice solidità elevato, abbiamo assorbito l'impatto importante dello spread sui titoli di Stato e non abbiamo problemi a prestare denaro». Al contrario lo spread «è un problema per le banche con ratio patrimoniali non così elevati, con un impatto sui prestiti, mentre noi continuiamo a spingere sul credito come previsto dai nostri programmi». Quanto al 2,4% di rapporto tra deficit Pil «se porta a crescita ben venga, bisogna vedere».Quanto alla Borsa, «la reazione è positiva perché il downgrading di Moody's era atteso, ma la prospettiva non è negativa». «C'è un clima di sfiducia e paura - è la sua spiegazione - ed importante riportare un pò di serenità per far spendere i consumatori». Ma soprattutto, spiega il banchiere, «abbiamo ricevuto richieste». Doris non prevede invece entrate extra dalla cosiddetta 'pace fiscale'. A suo avviso «può essere un aiuto per persone con piccole pendenze a concentrarsi sulla crescita», conclude.