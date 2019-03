Aggredito a colpi di mannaia: gravissimo 60enne caccia agli aggressori

OSTIA - Aggredito a colpi di mannaia è in pericolo di vita. Un 60enne di Ostia è ricoverato al San Camillo in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che poco dopo hanno fermato un 55enne cileno, residente anche lui a Ostia: l'uomo è accusato di tentato omicidio. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio in via degli Aliscafi, dove i carabinieri della Compagnia locale e del Nucleo investigativo hanno trovato la vittima dell'aggressione in una pozza di sangue, con profonde ferite al volto, alle braccia e al torace.



Poco distante poi è stata rinvenuta la mannaia sporca di sangue. Dopo aver subito avviato le indagini, i militari dell'Arma hanno scoperto che il 60enne era stato aggredito da 4 uomini poi fuggiti via in direzione del porto turistico. Controllando la zona, in Via delle piroghe, i carabinieri hanno individuato il 55enne, originario del Cile, in forte stato di agitazione e con ferite al volto e alle mani in merito alle quali non ha saputo fornire spiegazioni. L'uomo è stato portato all'ospedale Grassi per essere medicato ed è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. Proseguono le indagini per individuare gli altri complici.

