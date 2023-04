Mangiano al ristorante e scappano senza pagare, poi investono (con l'auto rubata) la cameriera che prova a fermarle

Hanno pranzato al ristorante e poi, come se niente fosse, sono scappate senza pagare il conto. Quando una cameriera si è accorta di quello che stava succedendo ha inseguito le due "clienti" e le ha raggiunte mentre salivano in auto, ma le donne non si sono perse d'animo e l'hanno investita. Le due, 42 e 47 anni, sono ora state identificate e denunciate dai Carabinieri.

Cosa è successo

Il fatto, accaduto in un ristorante di Sermoneta (Latina) risale all'ottobre del 2022. Nonostante la fuga repentina, laarga dell'auto non è sfuggita ai testimoni presenti sul posto, che hanno immediatamente allertato i carabinieri. Le indagini svolte dai militari hanno consentito di scoprire come l'auto fosse rubata e, dopo un ulteriore e attento controllo del territorio, è stata rintracciata per le strade di Latina con alla guida una donna. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di rintracciare ed identificare le due donne autrici del fatto che, nel tentativo di sottrarsi alla responsabilità di quanto commesso, avrebbero anche falsamente denunciato il furto dell'autovettura.