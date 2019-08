Muore soffocata mentre mangia un panino al mercato, aveva 57 anni

Ostruzione delle vie respiratorie: questa la causa della morte di Eleonora Vacca, la 57enne di Pirri soffocata da un pezzo di pane al latte nel mercato rionale di via Quirra. Probabilmente aveva acquistato il pane poco prima e avvicinandosi l'ora di pranzo ne aveva addentato una parte. Purtroppo il cibo le ha andato di traverso e per lei è stato impossibile respirare. Tutto è durato pochi istanti: la donna è crollata a terra, svenuta, ed è stata subito soccorsa dai frequentatori del mercato. Poi l'arrivo dei medici del 118, ma la 57enne era già in arresto cardiaco. Inutili i tentativi di rianimarla, anche con l'ausilio di diversi macchinari. Le manovre sono durate a lungo, senza successo. Sul posto anche una parente della donna. Dopo gli accertamenti svolti dai carabinieri, la salma è stata restituita ai familiari per i funerali.

Tragedia in un mercato rionale a Cagliari . Una donna di 57 anni è morta soffocata mentre mangiava un panino. L'episodio è avvenuto poco dopo le 11 a Cagliari nel mercato rionale di via Quirra. Al 118 è arrivata la richiesta di soccorso per una persona svenuta: i medici hanno tentato di rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare.Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta della tragedia e accertare eventuali responsabilità.